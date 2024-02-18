Американцы впервые обнаружили в Красном море морские дроны йеменских хуситов.

Об этом сообщает Центральное командование США в соцсети X (ранее Twitter).

Заявляется, что беспилотник был обнаружен 17 февраля. США открыли огонь по одному беспилотному подводному кораблю и одному надводному. Также американцы нанесли пять ударов по трем противокорабельным крылатым ракетам хуситов.

"Это первое наблюдаемое применение хуситами беспилотного подводного корабля с момента начала атак 23 октября", - говорится в сообщении командования.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что их фрегат вместе с американскими военными кораблями отразил "крупнейшую атаку" йеменских хуситов в Красном море, уничтожив несколько ударных беспилотников, которые атаковали коммерческие суда.

Между тем йеменские хуситы продолжают атаки в Красном море. В частности, сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль.

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