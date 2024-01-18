В четверг, 18 января, США нанесли пятый удар за последние дни по противокорабельным установкам хуситов в Йемене.

Об сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.

В Пентагоне сообщили, что эти установки были направлены на южную часть Красного моря. И что удар был нанесен в рамках многонациональных усилий по защите свободы судоходства и предотвращению нападений на морские перевозки США и партнерами.

Ранее мы писали о том, что 16 января США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.

А также, что, по данным американских СМИ, йеменские хуситы сохранил

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и практически 75% своей способности стрелять по кораблям.

И о том, что Великобритания не планирует новых ударов по хуситам в Йемене.