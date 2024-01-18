Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому сухогрузу Genco Picardy в Аденском заливе на подходе к Красному морю.

Об этом сообщает арабское издание Al Jazeera.

"Йеменская группировка заявила, что обстреляла судно ракетами, добившись "точного и прямого" попадания", - говорится в сообщении.

Источники в Управлении морских торговых операций Великобритании сообщили, что судно подверглось нападению примерно в 110 километрах к юго-востоку от города Адена. На борту корабля возник пожар, который удалось потушить.

"Судно и экипаж в безопасности и следуют в следующий порт захода", - добавили в ведомстве.

По данным спутникового слежения, это судно в последние дни шло из Саудовской Аравии, направляясь в Индию. В данных о судовладении указано, что владельцем Genco Picardy является базирующаяся в Нью-Йорке компания Genco Shipping & Trading Ltd., акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ориентировочное место инцидента. Фото - mapsdatabasez.blogspot.com

Ранее хуситы подбили американское судно в Красном море.

Мы также сообщали, что, по данным The New York Times, йеменские хуситы сохранили практически 75% боеприпасов, чтобы стрелять по кораблям после совместной операции США и Британии.