Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль.

Об этом заявил военный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию, атаковав несколькими противокорабельными ракетами американское торговое судно Cole, которое направлялось в один из портов оккупированной Палестины", - сказал Сариа.

Соединённые Штаты пока никак не прокомментировали эту атаку. О состоянии судна и его экипажа нет сведений.

Ранее йеменские хуситы подбили ракетой британский нефтяной танкер в Красном море.

Они использовали "несколько соответствующих корабельных ракет, удар был прямым", сообщил в заявлении военный представитель хуситов Яхья Сареа.

Мы также сообщали, что хуситы заявили о поражении ракетой американского корабля в Аденском заливе.

"Йеменская группировка заявила, что обстреляла судно ракетами, добившись "точного и прямого" попадания", - сообщило арабское издание Al Jazeera.

Источники в Управлении морских торговых операций Великобритании сообщили, что судно подверглось нападению примерно в 110 километрах к юго-востоку от города Адена. На борту корабля возник пожар, который удалось потушить.