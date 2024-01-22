Страны Евросоюза договорились о совместной военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Об этом сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передаёт издание Breaking News.

К настоящему времени известно, что в военной миссии будут участвовать Германия, Италия и Франция.

Тем временем военный представитель группировки хуситов выступил с заявлением, в котором сообщил, что они атаковали ракетами американский грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе.

Ранее Боррель заявил, что власти Израиля финансировали ХАМАС, дабы ослабить власти Палестинской автономии.

"Мы верим только в то, что решение о создании двух государств, навязанное извне, принесет мир, даже несмотря на то, что Израиль настаивает на обратном", - добавил Боррель.

Накануне в The Washington Post писали, что США готовятся к продолжительной военной операции против йеменских хуситов. Издание считает, что Байдена рискуют втянуть в ещё одну нестабильную кампанию в регионе, что может подорвать его попытку переориентировать внешнюю политику Штатов на Россию и Китай.