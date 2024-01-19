Боевые действия в Красном море начинают нарушать мировую логистику.

Об этом пишет Bloomberg.

По сведениям издания, в отдельных регионах уже наблюдаются проблемы с поставками продуктов, и есть угроза, что поднимутся цены на ряд продуктов в Европе.

Суэцкий канал, который в настоящее время фактически заблокирован йеменскими хуситами, был кратчайшим корридором для сообщения между Азией, Ближним Востоком и Европой.

"Теперь судам приходится идти по много более длинному маршруту, огибая всю Африку. Из-за этого становится настоящей проблемой доставлять скоропортящиеся продукты питания", - говорится в статье.

Ранее газета The Guardian писала, почему так важно судоходство через Красное море, которое остановили хуситы.

"Все, от стоимости бензина на заправке до наличия новейших электронных устройств, во многом зависит от безопасности узкого водного пролива шириной всего 20 миль между Джибути и Йеменом: Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы обстреливают суда на этом водном пути", - говорилось в материале.

Мы также сообщали, что нефтяная компания-гигант BP приостановила судоходство через Красное море из-за атак йеменских хуситов.