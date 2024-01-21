Вашингтон разрабатывает планы продолжительной военной кампании против йеменских хуситов после того, как 10 дней ударов не смогли остановить нападения на иностранные корабли в Красном море.

Об этом пишет газета The Washington Post.

В публикации говорится, что Белый дом собрал высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить варианты дальнейших действий администрации президента США Джо Байдена в ответ на действия хуситов.

Отмечается, что йеменские хуситы рассматривают свою кампанию, включающую более 30 ракетных и беспилотных атак на коммерческие и морские суда с ноября, как средство давления на Израиль.

Также WP пишет, что ответ США рискует втянуть Байдена в еще одну нестабильную кампанию в регионе, что может подорвать его попытку переориентировать внешнюю политику Штатов на Россию и Китай.

Представители администрации, говорившие на условиях анонимности, описали свою стратегию в Йемене как попытку подорвать военный потенциал хуситов, чтобы ограничить их способность совершать нападения на суда в Красном море и Аденском заливе или, как минимум, обеспечить достаточный сдерживающий фактор, чтобы судоходные компании, избегающие риска, возобновили отправку судов по водным путям региона.

"Мы четко представляем себе, кто такие хуситы и каково их мировоззрение. Поэтому мы не уверены, что они немедленно прекратят свои действия, но мы определенно пытаемся ослабить и уничтожить их потенциал", - сказал высокопоставленный американский чиновник о группировке, которую администрация Байдена на этой неделе включила в список террористических организаций, пишет WP.

Напомним, на днях США нанесли пятый удар за последние дни по противокорабельным установкам хуситов в Йемене. В Пентагоне сообщили, что эти установки были направлены на южную часть Красного моря.

Перед этим хуситы подбили ракетой американское торговое судно в Красном море. Экипаж сухогруза не пострадал.