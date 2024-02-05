После атак йеменских хуситов на суда в Красном море доход Суэцкого канала упал почти вдвое в январе, потому что крупные судоходные компании стали избегать такого водного пути.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам главы Администрации Суэцкого канала Осамы Раби, в прошлом месяце доход составил около 428 миллионов долларов, тогда как за тот же период в 2023 году он составил 804 миллиона долларов.

В то же время, количество судов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 36%.

Суэцкий канал является кратчайшим морским путем между Азией и Европой, а также важным источником поступления иностранной валюты для Египта, который в прошлом году получил прибыль около 10,25 миллиардов долларов. До начала атак йеменских хуситов на суда в Красном море Египет работал над расширением водного пути в Суэцком канале.

Напомним, в середине января агентство Bloomberg сообщало, что боевые действия в Красном море начинают нарушать мировую логистику. Так, в отдельных регионах уже наблюдаются проблемы с поставками продуктов, и есть угроза, что поднимутся цены на ряд продуктов в Европе.

Между тем йеменские хуситы продолжают атаки на торговые суда. В частности, на днях хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль.

А перед этим йеменские хуситы подбили ракетой британский нефтяной танкер в Красном море.