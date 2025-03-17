Трамп заявил, что некоторые указы Байдена не имеют юридической силы. Названа причина
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые указы экс-лидера Соединенных Штатов Джо Байдена являются "недействительными и не имеющими юридической силы", так как были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.
Речь идет об отчете, который опубликовало подразделение Heritage Foundation, о том, что в большинстве официальных документов, подписанных Байденом, предположительно использовали одну и ту же факсимильную подпись.
"Мы собрали все документы с подписью Байдена, которые смогли найти за время его президентства. Во всех документах использовалась одна и та же авторучка, за исключением объявления о том, что бывший президент выбывает из гонки в прошлом году", — заявила группа в соцсети X, приложив фотопримеры.
Авторучка (или факсимильная подпись) автоматически создается машинкой, в отличие от подлинной рукописной подписи. То есть документы подписывал не сам Байден, а специальная машинка.
На своей странице в собственной социальной сети Truth Трамп опубликовал изображение, где на президентском фото Байдена изображен не портрет, а устройство для подписи.
По его словам, такие подписи являются "недействительными и не имеющими юридической силы".
В частности, помилования Байдена, которые он выдал в отношении своего сына Хантера, ученого Энтони Фаучи, генерала Марка Милли и членов Конгресса, которые расследовали штурм Капитолия, предположительно, были подписаны "автоматически".
Телеканал Fox News сообщал, что это "усиливает опасения относительно здравомыслия бывшего президента и того, действительно ли он отдал приказ подписать соответствующие юридические документы".
Ранее советник Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что недавняя отмена результатов президентских выборов в Румынии была инспирирована администрацией бывшего американского президента Джо Байдена через программы международного грантового агентства USAID.
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