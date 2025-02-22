Во время правления прошлого президента США Джо Байдена тратились миллионы долларов на лидеров мнений в Украине.

Об этом сообщил американский сенатор Рэнд Пол, критикуя траты предыдущего правительства.

По его словам, правительство Байдена финансировало поездки украинских дизайнеров на неделю моды в Париже.

"В Украине было потрачено 4,8 миллиона долларов на привлечение лидеров мнений в социальных сетях. И хотя это сделали не мы, а люди, которые голосовали за это, я был против. Но члены Сената, которые голосовали за это, потратили несколько сотен тысяч долларов, отправив дизайнеров из Украины на модный показ в Париж. И это продолжается", - сказал Пол.

Ранее Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, опубликовал перечень расходов США, которые были им отменены.

Напомним, в Великобритании обвиняют ВСУ в растратах западных дорогостоящих вооружений. Отмечается, что украинские войска из-за своего "советского подхода" к технике и вооружению неоднократно оставляли на поле боя комплексы Javelin, которые могут быть использованы повторно и чья стоимость составляет более 100 тысяч долларов.