В Великобритании обвиняют ВСУ в растратах западных дорогостоящих вооружений.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на британские военные источники.

По данным издания, британские военные обвиняют украинскую армию в растрате дорогого оружия и техники.

"Украинские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО", - пишет Telegraph.

Источника уверяют, что украинцы должны были показывать видеозаписи "правильного применения оружия", однако на полученных кадрах стало заметно только то, как ВСУ беспорядочно открывают огонь одновременно из пяти или шести противотанковых установок NLAW.

"Залпы стоимостью более 100 тысяч фунтов стерлингов каждый (более 125,2 тысячи долларов)", - сообщает газета.

При этом отмечается, что украинские войска из-за своего "советского подхода" к технике и вооружению неоднократно оставляли на поле боя комплексы Javelin, которые могут быть использованы повторно и чья стоимость составляет более 100 тысяч долларов.

Другой источник сообщил газете о частом обнаружении российскими силами запасов западного противотанкового оружия, брошенного украинскими войсками.

"У российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской армии", - сообщил газете британский источник.

Также издание пишет, что западная военная помощь пропадает в Украине еще до ее доставки в учебные центры.

Отмечается, что грузовики с оборудованием могут не доезжать до полигонов, а партии транспортных средств - прибывать в части без каких-либо деталей, "включая ремни безопасности".

Ранее СМИ писали, что в последний год каденции Байдена снизился объем поставок оружия из США в Украину.

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