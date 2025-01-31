Словакия запретила въезд командиру "Грузинского легиона", воюющего за ВСУ, обвинив в подготовке госпереворота
Словакия запретила въезд Мамуке Мамулашвили - командиру "Грузинского легиона", который воюет в Украине на стороне ВСУ. Его подразделение обвинили в организации государственного переворота в стране.
Об этом сообщает словацкое издание Dennik N со ссылкой на министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока.
По словам главы МВД, всего в список граждан, которым запретили въезд в страну включили 10 человек, но это количество может возрасти.
Спецслужбы страны установили личные и экономические связи "Грузинского легиона" с гражданским сектором и оппозицией. Также силовики рассказали, что сформировали "специализированную группу", в которую кроме сотрудников под прикрытием вошли полицейские и работники финансового управления.
В "Грузинском легионе" отвергли обвинения словацких властей в причастности к государственному перевороту как "безосновательные и абсурдные".
Мамулашвили прокомментировал ситуацию.
"Хорошо, я как-то пойму, почему нас смеют обвинять в том, что мы начали протесты в Грузии. Но в Словакии? Мне это очень смешно и очень интересно", — сказал он.
Вчера мы писали о том, что в Словакии задержали украинца, которого подозревают в подготовке государственного переворота.
Незадолго до этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке оппозицией в стране госпереворота.