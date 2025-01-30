В Словакии задержали украинца, которого подозревают в подготовке государственного переворота.

Об этом сообщает местное издание Dennik N со ссылкой на главу полиции Яну Машкарову.

Как рассказала Машкарова по итогам заседания комитета по вопросам обороны и безопасности, задержанный находится в офисе пограничной полиции по делам иностранцев, где идет процедура его административного выдворения из страны.

Председатель упомянутого комитета Рихард Глюк добавил, что депортация является самым большим наказанием для задержанного, потому что в Украине его якобы "задержат и отправят в армию".

А депутат от оппозиции Юрай Крула считает, что информация о задержании гражданина Украины может быть сфабрикованной, так как переворот готовят в условиях повышенной секретности.

"Если готовится какой-то переворот, - а это должно означать, что есть какая-то хунта, которая силой возьмет власть, - то это требовало бы как минимум сверхсекретности", - объяснил свою позицию депутат.

Кроме того, оппозиция требует от комитета по безопасности раскрыть детали деятельности пророссийской группы "Брат за брата".

Напомним, на днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке оппозицией в стране госпереворота.

Также он обвинял Украину в организации протестов, что сейчас проходят в стране. По его словам, треть вышедших на улицы - это украинцы.