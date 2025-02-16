Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, опубликовал перечень расходов США, которые были им отменены.

Публикация появилась на странице DOGE в социальной сети X.

По данным, планировалось потратить:

10 млн долларов на "добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике";

9,7 млн ​​долларов на Калифорнийский университет в Беркли для развития "когорты камбоджийской молодежи с предпринимательскими навыками";

2,3 млн долларов на "укрепление независимых голосов в Камбодже";

32 млн долларов на Пражский центр гражданского общества;

40 млн долларов на "центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин";

14 млн долларов на "улучшение государственных закупок" в Сербии;

486 млн долларов на "Консорциум по усилению выборов и политического процесса", включая 22 млн долларов на "инклюзивный и интерактивный политический процесс" в Молдове и 21 млн долларов на явку избирателей в Индии;

29 млн долларов на "укрепление политического ландшафта в Бангладеше";

20 млн долларов на "фискальный федерализм" в Непале;

19 млн долларов на "разговор о биоразнообразии" в Непале;

1,5 млн долларов на "доверие избирателей" в Либерии;

14 млн долларов на "социальную сплоченность" в Мали;

2,5 млн долларов на "инклюзивные демократии в Южной Африке";

47 млн ​​долларов на "улучшение результатов обучения в Азии".

В сообщении DOGE отмечается, что все эти траты были отменены.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент выразил обеспокоенность текущим состоянием финансовой политики страны. По его словам, федеральные расходы достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8–7 процента от ВВП Соединенных Штатов.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить чеканку монет номиналом один цент, заявив, что их производство стоит больше двух центов.

Также Илон Маск предлагал сокращения расходов США по четыре миллиарда в день. Таким способом он считает возможным выйти на нулевую инфляцию к следующему году.