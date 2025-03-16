США нанесли авиаудары по йеменским хуситам, которым президент США Дональд Трамп вчера выдвинул ультиматум о прекращении атак в Красном море.

Кадры ударов публикует Центральное командование ВС США.

"Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене", - говорится в сообщении.

CNN отмечает, что планируются еще воздушные удары. О наземной операции в настоящее время речи не идет.

В Йемене заявили, что вследствие ударов погибли 23 гражданских, включая четырех детей и женщину. Также пострадала электростанция, что привело к отключениям света в городе Дахьян.

Напомним, в ноябре военный представитель йеменских хуситов заявил об ударе ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море и двум эсминцам США в Красном море.

В конце сентября хуситы заявили, что в Красном море атаковали три эсминца из США, направлявшиеся к Израилю.

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