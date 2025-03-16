США нанесли авиаудары по хуситам. В Йемене заявили, что погибли 23 гражданских
США нанесли авиаудары по йеменским хуситам, которым президент США Дональд Трамп вчера выдвинул ультиматум о прекращении атак в Красном море.
Кадры ударов публикует Центральное командование ВС США.
"Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене", - говорится в сообщении.
CNN отмечает, что планируются еще воздушные удары. О наземной операции в настоящее время речи не идет.
В Йемене заявили, что вследствие ударов погибли 23 гражданских, включая четырех детей и женщину. Также пострадала электростанция, что привело к отключениям света в городе Дахьян.
Напомним, в ноябре военный представитель йеменских хуситов заявил об ударе ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море и двум эсминцам США в Красном море.
В конце сентября хуситы заявили, что в Красном море атаковали три эсминца из США, направлявшиеся к Израилю.
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