Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что его отругала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за общение с президентом США Дональдом Трампом о тарифах против Евросоюза и назвала идиотом.

Об этом словацкий политик заявил на пресс-конференции.

"Сегодня я говорил по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы рассмотрели две темы. Первая тема - тарифы, которые были введены против нас [Европы]. Она меня ужасно отругала: Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный? Она ругала меня полчаса... что я полный идиот", - рассказал Фицо.

При этом он выразил удивление, почему президенту Франции Эмманюэлю Макрону можно говорить с Трампом, а ему нет.

Также словацкий премьер пообещал, что будет активным в решении проблемы тарифов, которые, как ожидается, ударят прежде всего по автомобильному производству страны.

"Вскоре состоится встреча с производителями, мы очень внимательно выслушаем, какие меры они предложат, и снова профессионально предложим их Европейской комиссии, чтобы Европейский Союз вел переговоры и реагировал сообща", – добавил Фицо.

Позже премьер Словакии на своей странице в Фейсбуке опроверг, что глава Еврокомиссии назвала его "полным идиотом". Свой рассказ об этом он назвал "шуткой".

"Я надеюсь, что глава Еврокомиссии поняла шутку на сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что глава ЕК ужасно ругала меня за то, что я не сделал ничего, как утверждает словацкая оппозиция, чтобы предотвратить введение новых американских тарифов против всего мира. Боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли", – написал Фицо.

Напомним, со 2 апреля США вводят взаимные пошлины на продукцию из всех стран, которые взимают пошлины на американские товары. Между тем, по данным СМИ, Еврокомиссия готовит ответные торговые меры против США. В ЕС допускают даже полное закрытие своего рынка для определенных американских товаров или услуг. Американским компаниям могут запретить участвовать в торгах за государственные контракты или в проектах, финансируемых из бюджета Евросоюза.

Ранее Трамп пригрозил Евросоюзу и Канаде новыми пошлинами, если они будут сотрудничать против Соединенных Штатов.