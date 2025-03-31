Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс дал понять, что Белый дом может использовать силу для взятия контроля над Гренландией.

Заявление об этом было опубликовано на странице политика в соцсети Х вскоре по его возвращению с острова.

"Президент Трамп ведёт Америку к миру через силу, а это значит демонстрировать силу, когда это необходимо. Пора вернуть безопасность в Гренландию", – написал Вэнс.

Напомним, вчера Трамп снова заявил, что США получат Гренландию, и не исключил, что военной силой.

"Мы получим Гренландию. Да, сто процентов", – заявил республканец.

При этом, по словам главы США, высока вероятность получения контроля над островом без применения военной силы. Но Трамп подчеркнул, что "ничто не снимается с повестки".

Ранее в Дании ответили на заявления Трампа о претязаниях США на автономию их страны.

"Думаю, что это зашло слишком далеко <...>. Мы не позволим американцам считать, что они могут решать, каким будет королевство. Это решение принимается королевством, частью которого является Гренландия", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.