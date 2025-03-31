В Европе думают об увеличении импорта российского газа на фоне всё более напряжённых отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет немецкий политический журнал Spiegel.

Издание уточняет, что Евросоюз оказался в энергетической ловушке: на Западе – Дональд Трамп, который пытается навязать приобретение американского сжиженного природного газа (СПГ), на Востоке – Россия, настаивающая на возвращении проекта "Северный поток 2".

О двойственном положении Европы яснее всего говорит то, чего Брюссель не делает. Так, до конца марта еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен обещал представить мастер-план по полному отказу ЕС от поставок российского газа. По предварительным данным, к 2027 году ЕС намерен свести импорт из РФ к нулю – вместе с поставками нефти и урана. Йоргенсен, вступая в должность, обещал за 100 дней разработать соответствующую стратегию. Но, как мы видим, этот срок уже истёк – и без результата.

По данным инсайдеров, тому есть две причины. Во-первых, ЕС не хочет выглядеть тормозом в мирных переговорах между США и Россией, заранее исключая возможность возобновления поставок российского газа. Во-вторых, нестабильная мировая энергетическая ситуация мешает Брюсселю принять стратегически важное решение.

После российского вторжения в Украину и сокращения поставок газа РФ Евросоюз смог компенсировать возникший дефицит за счёт американских поставок СПГ. Но теперь в Белом доме президент, который "тоже хочет шантажировать мир своим газом" и Европа пребывает в растерянности между двумя сверхдержавами, отмечает издание.

Если исключить США как гаранта поставок голубого топлива – откуда тогда брать сырьё? В России на этот счёт уже есть идеи, пишет Spiegel. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на прошлой неделе, что США и Россия обсуждают в рамках мирных переговоров по Украине вопрос ремонта трубопроводов "Северный поток". Эти газопроводы были в значительной степени разрушены в конце 2022 года в результате диверсии – по информации Spiegel, совершённой украинской спецгруппой.

В Германии политики и бизнесмены снова заговорили о возможных поставках российского газа после заключения мира между Кииевом и Москвой. Среди них – депутаты "Христиано-демократического союза" (ХДС) Томас Барейс и Ян Хайниш, а также представители химической промышленности. Потенциальный канцлер от ХДС Фридрих Мерц тоже пока от такой идеи не открещивался. Только замглавы фракции "Зелёных" в Бундестаге Юлия Ферлинден назвала такие высказывания "безответственными".

В виду сложившейся обстановки Брюссель оказался в ловушке. Если ЕС будет и дальше придерживаться плана отказа от российского газа к 2027 году, он будет увеличивать свою зависимость от всё более непредсказуемых США. Если же Евросоюз частично пойдёт на сближение с Россией, он окажется зависим сразу от двух "нежелательных партнёров" – но, возможно, не настолько критически относительно каждого из них.

При этом времени на раздумья у ЕС немного.

Формального запрета на поставки газа по трубопроводам из России никогда не вводилось. Если трубы будут отремонтированы, снабжение может возобновиться в любой момент.

Напомним, в СМИ проходила информация, что США обсуждают с РФ и Германией покупку "Северных потоков" и прочей энергетической инфраструктуры.

Ранее в Bloomberg писали, что Украина готовится закупить у Европы в 5 раз больше газа, чем обычно.