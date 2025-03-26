В ближайший год Украина намерена закупить у Европы объемы газа в 5 раз больше, чем ранее, причем в этот раз по высоким ценам.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, необходимость в больших объемах закупок связана с российскими обстрелами объектов энергоструктуры, в том числе газодобывающих предприятий, и быстрого истощения запасов голубого топлива.

"Мы считаем, что Украине потребуется до 5 миллиардов кубометров в сезон с апреля 2025 года по апрель 2026 года", - сказал гендиректор торгового подразделения ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В предыдущие годы цифра не превышала одного миллиарда. Однако конечный объем закупок пока не ясен из-за повреждения газовой инфраструктуры. Как пишет Bloomberg, поломки оказались "хуже, чем сообщалось". Также в Украине уже израсходовали "буфер" - газ, хранящийся в подземных хранилищах в качестве резерва. Bloomberg подчеркивает, что из-за военных действий добыча ресурса сократилась на треть.

В настоящее время цены на газ растут в преддверии сезона создания запасов.

На прошлой неделе председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут вырасти до 10 гривен за кубометр уже летом.

В отдельном материале мы разбирались, почему в Украине резко закончился газ и его начали импортировать по рекордным ценам.