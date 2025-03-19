В январе импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в Европейский Союз впервые за два года превысил 1 миллиард евро.

Об этом пишут российские СМИ на основе данных Евростата.

В январе ЕС наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд - в начале года еще на 17% по сравнению с декабрем, до 1,074 миллиарда евро. Это стало максимальным объемом закупок с января 2023 года.

Почти половина всех закупок пришлась на Францию: страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% - до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро - это в 1,9 раза больше, чем в декабре.

При этом цены на газ в Европе за последний месяц упали на 30% - отчасти из-за ожиданий, что прекращение огня в Украине может проложить путь к возвращению российского трубопроводного газа и наплыва СПГ из РФ.

Между тем комиссия государств - членов Евросоюза перенесла на неопределённый срок представление плана коллективных действий для прекращения потребления газа из РФ.

На днях Владимир Путин заявил, что США и Россия могут договориться о разблокировке поставок газа в Европу.