Тарифы на газ в Украине могут вырасти до 10 гривен за кубометр уже летом.

Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новости. Live".

По его словам, причина - необходимость закупки 3-4 млрд кубов по высоким ценам.

"В связи с тем, что мы вынуждены будем покупать от 3 до 4 миллиардов кубометров газа. Он очень дорогой на рынке. В среднем, в планах, то, что я знаю информацию - только на газ, до 9,5-10 гривен за куб газа. Сегодня мы платим 7,96 грн за куб", - отметил Попенко.

"Особое потребление идет в отопительный сезон. Когда до 500 кубов в среднем одно домохозяйство потребляет газа. Поэтому как раз летом это будет не так заметно. Опять подчеркиваю, изучается этот вопрос", - добавил он.

Напомним, в конце января "Нафтогаз" начал импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон.

Мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине резко закончился газ и его начали импортировать по рекордным ценам.

Также недавно агентство Reuters писало, что после российских ударов по газовой инфраструктуре Украина рассматривает увеличение объёмов сжиженного природного газа, закупаемого в Соединённых Штатах.