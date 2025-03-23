Национальная полиция планирует закупить баллончики со слезоточивым газом на сумму 18,4 миллиона гривен. Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире "КИЇВ24".

По его словам, это может быть подготовка к возможным протестам.

"Нацполиция будет закупать газовые баллоны повышенного содержания, снаряженные веществами и слезоточивыми действиями на сумму 18 миллионов 400 тысяч гривен", - сказал Снегирев.

Он отметил, что полномочия полиции по применению силы станут даже шире, чем у "Беркута" до 2014 года.

"Законопроект от 16 января, который не был воспринят украинским обществом, который привел к событиям Майдана, он выглядит бледной тенью", - отметил аналитик.

Напомним, в пятницу правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил законопроект, который дает Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие против митингующих.

Рада собирается принять этот законопроект во втором чтении уже на следующей неделе.

В прошлом году Рада приняла законопроект, разрешающий нацгвардейцам применять наручники и шокеры против водителей.