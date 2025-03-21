Комитет Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект №10 311, который дает право Национальной гвардии использовать огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотные аппараты против митингующих.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

После принятия законопроекта парламентом в первом чтении правоохранительный комитет добавил в редакцию ко второму чтению несколько поправок, которые расширяют полномочия Нацгвардии.

"Все это – в закрытом от общества режиме и под соусом предоставления Нацгвардии больше полномочий "для защиты государства". Новые правки от комитета предоставляют Нацгвардии больше полномочий "эффективно" разгонять митинги", - подчеркнули в ЦПК.

Новая редакция законопроекта №10 311 позволяет Нацгвардии:

применять огнестрельное оружие, в частности, для прекращения массовых беспорядков, без надлежащего предупреждения об этом самих митингующих;

использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры в отношении участников беспорядков;

маркировать нарушителей во время массовых беспорядков, например, краской;

использовать беспилотники, например, для наблюдения за митингующими;

Рада собирается принять этот законопроект во втором чтении уже на следующей неделе.

Год назад мы писали, что в законопроекте о расширении полномочий Нацгвардии предлагается разрешить военнослужащим использовать служебных собак для задержания административных нарушителей и разгона митингов.

Напомним, несколько дней назад Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о праве президента Украины направлять подразделения Вооруженных сил в другие государства в период действия военного положения для обеспечения национальной безопасности. Хотя и без закона военные выезжали за рубеж для обучения.