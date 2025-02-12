Верховная Рада Украины продлила до 5 июня срок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно пригодных к службе в армии. Предыдущий срок истек 5 февраля, однако пройти медкомиссию в срок успели немногие.

О решении парламента сообщает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно принятому в целом законопроекту №12 457, украинцы от 25 до 60 лет, ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе (кроме лиц, признанных в установленном порядке инвалидами), обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Также указанной категории можно не ждать получения повестки для перепрохождения комиссии. Граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста в приложении "Резерв+" для получения направления на ВВК для прохождения медосмотра.

По словам спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина, до 3 февраля повторную военно-врачебную комиссию прошли около 20-27% от тех, кто должен был это сделать до 5 февраля.

Невыполнение или несвоевременное выполнение новой нормы будет квалифицировано как административное нарушение. При этом забронированным ограниченно пригодным также надлежит пройти повторную ВВК.

Ранее сообщалось, что ТЦК и СП не будут штрафовать и объявлять в розыск ограниченно пригодных к военной службе граждан, которые не успели повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля. Военкоматам отправят соответствующую директиву.

"Страна" писала, что большинство ограниченно пригодных к военной службе, которые прошли ВВК, чтобы успеть в срок до 5 февраля, имели бронь или иные отсрочки от мобилизации. Многие не имеющие отсрочек боятся идти туда, так как подозревают, что ВВК признают их полностью годными, после чего им выпишут боевую повестку и отправят на фронт.