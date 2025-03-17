Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о праве президента Украины направлять подразделения Вооруженных сил в другие государства в период действия военного положения для обеспечения национальной безопасности.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Изначально законопроект об отправке войск парламент принял 15 января, но Зеленский его ветировал. 25 февраля Рада снова приняла его с учетом предложений президента. Тогда документ с поправками Зеленского поддержали 267 депутатов.

Согласно новому закону, глава государства может принимать решение об отправке подразделений ВСУ в другие страны во время военного положения при условии одновременного внесения в Верховную Раду законопроекта о его утверждении и подаче сведений о задачах, численности, типах, вооружении, подчиненности, сроках пребывания военных. Целями военнослужащих при этом должны быть "обеспечение национальной безопасности и обороны, отражение и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности".

Таким образом, решение президента об отправке военных за рубеж должен утверждать парламент.

Напомним, представители разных родов войск ВСУ постоянно ездили на обучение в Европу и США и до принятия этого закона.

Между тем на Западе активно обсуждают отправку своих инструкторов и миротворцев в Украину.