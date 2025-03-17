Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации необратима, а признание процедуры призыва противоправной не влечет освобождения от службы призванного лица.

Такое решение принял Верховный суд Украины, о чем сообщается на его сайте.

Такой вердикт вынес Кассационный административный суд в составе Верховного суда по иску военнослужащего к районному ТЦК о признании противоправной его мобилизации и освобождении от службы.

Истец обратился в суд первой инстанции и заявил о несоблюдении порядка призыва на военную службу, так как он не прошел медицинский осмотр.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, признал противоправными действия районного ТЦК и обязал воинскую часть уволить истца с военной службы, что, по мнению судов обеих инстанций, является надлежащим восстановлением нарушенных прав.

Однако Верховный суд решил, что обязательство воинской части уволить лицо с воинской службы выходит за пределы правоотношений между районным ТЦК и истцом. Такой способ защиты нарушенного права вмешивается в другие правоотношения, урегулированные другими правовыми нормами, не исследовавшимися судами предыдущих инстанций.

Верховный суд подчеркнул, что призыв на военную службу во время мобилизации является необратимым, то есть уже состоявшимся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет возобновления предыдущего положения лица, призванного на военную службу. Факт же непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и основанием для увольнения с нее.

Ранее Ровенский окружной административный суд удовлетворил иск военнообязанного мужчины, которому было отказано в отсрочке от мобилизации.

Также мы рассказывали, как Ивановский районный суд Одесской области приговорил к 3,5 годам тюрьмы инженера лицея и члена организации "Свидетели Иеговы", отказавшегося от мобилизации из религиозных соображений.