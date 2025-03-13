Верховная Рада приняла в целом законопроект №12 093 о скидке в 50% и закрытии административного дела при добровольной уплате штрафа ТЦК и мобилизации.

Соответствующую поправку планируют внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Заплатить 8500 грн вместо 17 тысяч можно будет в течение 10 календарных дней. Для этого нужно будет написать заявление в ТЦК - лично или через "Резерв+".

Отмечается, что в случае неуплаты через 30 дней постановление о взыскании штрафа подлежит принудительному исполнению. Рада разрешила правоохранителям и военным рассматривать дела по нарушению воинского учета как по месту пребывания нарушителя, так и по месту выявления.

Ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности для сотрудников ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий за нарушения при мобилизации и медосмотре.

Война в Украине идет 1114-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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