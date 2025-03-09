Верховная Рада Украины сняла с повестки дня законопроект, вводящий уголовную ответственность для служащих территориальных центров комплектования в случае мобилизации мужчин без законных оснований.

Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский в своём телеграм-канале.

Речь шла о случаях направления в военные части лиц, имеющих бронь и отсрочку от службы. Также законопроект предполагал ответственность для членов военно-врачебных комиссий за признание здоровыми людей, имеющих патологии.

Законопроект "снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады по требованию фракции "Голос", пишет Бужанский.

Напомним, законопроект, предполагающий до 8-ми лет лишения свободы работникам ТЦК и ВВК за нарушения порядка мобилизации, был внесён в конце января и появился на сайте парламента.

Вместе с тем в документе не предусматривается ответственности за насильственные методы уличной мобилизации – силовые задержания и доставку в ТЦК, избиения, изъятие телефонов и прочее.

Ранее Бужанский публиковал первые подробности проекта закона об ограничении прав ТЦК в Украине.

Напомним, украинский бизнес просит власти ввести ответственность для военкомов.