На Волыни мобилизовали мужчину с улицы, пока он выгуливал собаку. Видеоролик публикуют местные паблики.

Видео вызвало большой резонанс. Его широко распространяют в соцсети Х среди англоязычной аудитории.

В Волынском ТЦК прокомментировали инцидент.

Заявляется, что мужчина уклонялся от службы, поэтому его задержали, мобилизовали и отправили служить в кинологическое подразделение.

Также в сообщении ТЦК говорится, что собаку затем военкомы отвели к родственникам мужчины. Но на видео видно, что ее просто оставили на улице и она побежала за бусиком, куда "запаковали" ее хозяина.

Ранее кадры с принудительной мобилизацией опубликовал сын Дональда Трампа. Он назвал уличную мобилизацию в Украине "абсолютным злом".

Напомним, во Львовской области у военкома отбили мобилизованного по дороге на медкомиссию.

Ранее одной из уличных камер наблюдения было заснято, как пассажир выходит из такси и направляется к подъезду, к нему подбегают двое в камуфляжной форме. Мужчина не успевает открыть дверь подъезда, и его силой уводят к микроавтобусу.