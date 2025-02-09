Во Львовском ТЦК отреагировали на ситуацию с избиением преподавателя львовского университета им. Ивана Франко Степана Бильченко, которого, как сообщают его знакомые, забрали в ТЦК, а потом нашли с разбитой головой под Киевом.

Об этом сообщает пресс-центр Львовского ТЦК.

В ТЦК отрицают, что применяли насилие к Бильченко.

"Информируем, что в ходе проверки военно-учетных документов было установлено, что гражданин Бильченко Степан Борисович не состоял на военном учете ни в одном из ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Заявляется, что он был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Прошел ВЛК и был признан годным к военной службе.

В ТЦК сообщают, что Бильченко, работал лаборантом и не имел права на отсрочку.

"6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой военной подготовки. Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко военнослужащими Лычаковско-Железнодорожного РТЦК и СП совершено не было", - говорится в сообщении.

В 199 учебном центре ДШВ, куда его доставили из ТЦК, также отрицают, что мужчину избивали. При этом Бильченко начали обвинять в том, что он самовольно покинул часть, уйдя в СЗЧ.

В пресс-службе предположили, что травмы он мог нанести себе сам.

В полиции Житомирской области сообщили, что устанавливают обстоятельства избиения львовского преподавателя.

"Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камерах патрульных", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что мужчина находился в кузове автомобиля, при перемещении личного состава из части в тренинговый центр, и во время движения авто выпрыгнул из него.

"Во время бегства, вероятно, и получил указанные повреждения", - пишет полиция.

Напомним, преподавателя нашли под Киевом на обочине трассы с переломом черепа и отеком мозга.

Напомним, нардеп Георгий Мазурашу заявил, что в Каменце-Подольском Хмельницкой области мобилизовали преподавателя вуза, обманом заманив его в военкомат.