Причиной смерти мужчины, умершего вчера на территории ТЦК в Черновцах, стало острое нарушение сердечной динамики.

Об этом заявил руководитель государственного специализированного учреждения Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины Виктор Бачинский, сообщает molbuk.ua.

По словам Бачинского, у погибшего обнаружили ожирение третьей степени, ишемическую болезнь сердца и острую сердечную недостаточность.

По версии полиции, во время прохождения ВВК у мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Через какое-то время стало известно, что он скончался.

Однако проведенная экспертиза не обнаружила на теле мужчины синяков или ушибов.

"Смерть наступила в результате острого нарушения сердечной динамики", – эксперт.

Напомним, 7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, находящегося в розыске за уклонение от мобилизации.