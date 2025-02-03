В Одессе местный житель закрылся в своей машине после того как его заблокировала полиция с целью отвезти в ТЦК.

Как изначально писали местные издания, водитель нарушил правила движения, чем привлёк внимание полицейского патруля.

Когда мужчину остановили, в ходе проверки документов выяснилось, что он находится в розыске.

Водителю сообщили о необходимости проехать в ТЦК, но он закрылся в автомобиле, отказавшись выходить. Затем переехал в паркинг одного из жилищных комплексов, откуда вызвал на помощь адвокатов и других людей, пытавшихся отвлечь внимание полицейских

По информации Полиции Одесской области, мужчину, который более суток сидел в своей машине, заблокированный полицией и военкомами, всё же вынудили выйти из автомобиля.

Задержанный был направлен в больницу, а после его отправят в ТЦК.

Ранее стало известно, что под Вышгородом ТЦК и полиция выкуривали водителя из авто воспламеняющимся газом.

Как мы также сообщали, на блокпосту в Харькове ТЦК залили из баллончика водителя авто, потому что тот "наехал на военкомом".