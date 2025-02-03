Мужчина в розыске просидел больше суток в авто на паркинге в Одессе, чтобы его не забрали в ТЦК. Видео
В Одессе местный житель закрылся в своей машине после того как его заблокировала полиция с целью отвезти в ТЦК.
Как изначально писали местные издания, водитель нарушил правила движения, чем привлёк внимание полицейского патруля.
Когда мужчину остановили, в ходе проверки документов выяснилось, что он находится в розыске.
Водителю сообщили о необходимости проехать в ТЦК, но он закрылся в автомобиле, отказавшись выходить. Затем переехал в паркинг одного из жилищных комплексов, откуда вызвал на помощь адвокатов и других людей, пытавшихся отвлечь внимание полицейских
По информации Полиции Одесской области, мужчину, который более суток сидел в своей машине, заблокированный полицией и военкомами, всё же вынудили выйти из автомобиля.
Задержанный был направлен в больницу, а после его отправят в ТЦК.
Ранее стало известно, что под Вышгородом ТЦК и полиция выкуривали водителя из авто воспламеняющимся газом.
Как мы также сообщали, на блокпосту в Харькове ТЦК залили из баллончика водителя авто, потому что тот "наехал на военкомом".