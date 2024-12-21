Сотрудник Вышгородского районного ТЦК и СП с позывным Бендер прокомментировал скандал под Вышгородом в Киевской области с попыткой выкурить мужчину из машины.

Видео с объяснениями опубликовано в Фейсбуке Киевского областного ТЦК и СП.

Бендер признал, что в автомобиль пустили газ, но утверждает, что его поджёг сам гражданский.

По рассказу военнослужащего, военкомы увидели, что полиция нуждается в помощи, и решили им помочь.

"Мы осуществляли патрулирование, увидели, что полиция нуждается в помощи, и решили помочь, потому что это наши должностные обязанности. В ходе этого мы пытались открыть дверь, потому что он закрылся и ничего не хотел воспринимать", - сказал Бендер.

По его словам, работники ТЦК заодно решили выяснить, как обстоят дела с учетными документами у мужчины в авто.

"Мы пытались открыть дверь, потому что он закрыл себе стекло. Он не слышит, ничего не желает принимать. Хотели донести ему, что ему нужно выйти и проехать с нами, чтобы выяснить, что у него там с учетными документами. Полиция пустила какой-то газ, он просто поджег его. И вы сами видели, какое там из машины было задымление. Затем данное лицо, к нему подъехал его знакомый, и он вышел нормально из машины. И так как он объяснял, он поджигал его, чтобы не дышать этим газом. То есть разыскиваемого остановили полицейские. Они же пустили газ в салон авто, сам разыскиваемый его зажег, а виноваты во всем военнослужащие РТЦК", - объяснил военный на видео.

Между тем находившегося в машине мужчину, судя во всему, увезли в ТЦК. В соцсетях публикуют фото его машины, которая до сих пор стоит на том месте, где произошел инцидент с выкуриванием.

Ранее мы описывали подробно эту историю и сообщали, что в отношении сотрудников ТЦК Минобороны проводит расследование.

Мы также рассказывали, как на Волыни военкомы привезли избитого ими же мобилизованного к своему микроавтобусу на каталке скорой помощи.