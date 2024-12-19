В ходе мобилизационных мероприятий наряд военкомов в присутствии полицейских задул газом салон автомобиля, где, предположительно, находится военнообязанный, и поджигают его, чтобы заставить пассажира выйти.

Видео, снято на трассе в районе Вышгорода Киевской области распространилось в украинских телеграм-каналах и соцсетях.

На кадрах видно, как военком в балаклаве поддевает элемент обшивки автомобиля и что-то просовывает в салон. После при помощи зажигалки мужчина в камуфляжной форме воспламеняет распылённое вещество, и огонь некоторое время горит над передней пассажирской дверью.

Полицейские, на глазах у которых происходил поджог, никак не препятствуют действиям военкома. Один из них также проводит манипуляции с обшивкой гражданского авто.

В течение нескольких последующих часов Минобороны Украины заявило, что вместе с правоохранителями проводит проверку инцидента в Вышгороде, где сотрудники ТЦК пытались "выкурить" гражданского из машины, и устанавливает лиц, причастных к произошедшему.

"Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины", – заверяет ведомство.

Также стало известно, что полицейских, попавших в скандал на видео с попыткой поджога авто с гражданским в Вышгороде, отстранили.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец подал заявление на ТЦК, работники которого забрали мужчину на каталке скорой помощи.

Напомним, в ходе одного из прошлых инцидентов в ТЦК Харькова объяснили, что заливали слезоточивым газом водителя авто потому что мужчина совершил наезд на участников наряда.