Военкомы с полицейскими подожгли машину на трассе под Киевом, чтобы выкурить украинца. Видео
В ходе мобилизационных мероприятий наряд военкомов в присутствии полицейских задул газом салон автомобиля, где, предположительно, находится военнообязанный, и поджигают его, чтобы заставить пассажира выйти.
Видео, снято на трассе в районе Вышгорода Киевской области распространилось в украинских телеграм-каналах и соцсетях.
На кадрах видно, как военком в балаклаве поддевает элемент обшивки автомобиля и что-то просовывает в салон. После при помощи зажигалки мужчина в камуфляжной форме воспламеняет распылённое вещество, и огонь некоторое время горит над передней пассажирской дверью.
Полицейские, на глазах у которых происходил поджог, никак не препятствуют действиям военкома. Один из них также проводит манипуляции с обшивкой гражданского авто.
В течение нескольких последующих часов Минобороны Украины заявило, что вместе с правоохранителями проводит проверку инцидента в Вышгороде, где сотрудники ТЦК пытались "выкурить" гражданского из машины, и устанавливает лиц, причастных к произошедшему.
"Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины", – заверяет ведомство.
Также стало известно, что полицейских, попавших в скандал на видео с попыткой поджога авто с гражданским в Вышгороде, отстранили.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец подал заявление на ТЦК, работники которого забрали мужчину на каталке скорой помощи.
Напомним, в ходе одного из прошлых инцидентов в ТЦК Харькова объяснили, что заливали слезоточивым газом водителя авто потому что мужчина совершил наезд на участников наряда.