В Черновицкой области 32-летний мужчина погиб во время прохождения медкомиссии в ТЦК. Его задержали на улице сегодня.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Буковинцу сразу начали оказывать домедицинскую помощь, а на место происшествия были вызваны медики. Однако, во время проведения реанимационных мероприятий, врачами была констатирована смерть мужчины", - говорится в сообщении.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Ранее адвокат из Запорожья сообщила о смерти своего сына вскоре после насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК и СП. Женщина обвинила военкомов в избиениях и пытках сына.

Также в Сумском городском ТЦК избили 40-летнего местного жителя Евгения Криводуба. От побоев он скончался в больнице.

Кроме того, в конце декабря сообщалось об убийстве в одесском ТЦК мужчины, который пытался отбить у военкомов сына. В мужчину выстрелили несколько раз.