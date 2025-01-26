Одесская писательница Виктория Колтунова обвинила ТЦК в похищении и избиении своего сына.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Колтунова пишет, что сотрудники ТЦК вывезли ее сына за город и избивали в течение трех часов.

"Моего сына схватило ТЦК, вывезли за город и хотя у него все документы о том, что я, его мать и его жена инвалиды 2 группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив что он умер. Люди вызвали скорую помощь. У него отломаны три ребра, проколото лёгкое ребром, кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Сделали одну операцию на легком, неудачно, в понедельник будут переделывать. Я в стрессе. Ничего не соображаю", - написала Колтунова.

В Одесском областном ТЦК заявили, что проводят служебную проверку. По делу создана комиссия, а в данный момент проходит опрос свидетелей и сбор доказательств.

Ранее военкомы Львова объяснили, почему били ногами мужчину возле мусорных баков, сажая в бус.

Также в соцсетях рассказали о схеме, по которой сотрудники ТЦК ловят безработных украинцев.