Сотрудники ТЦК должны вежливо разговаривать с населением во время проведения мобилизации. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, рассматривается возможность внесения такого пункта в свод правил поведения ТЦК.

Также в Сухопутных войсках сообщили, что в ТЦК и воинских частях усилили меры безопасности после череды взрывов.

В пресс-службе заявили, что усилили патрулирование, контроль доступа на территорию, устанавливаются системы видеонаблюдения с техническими средствами выявления и предупреждения несанкционированных действий. Также с персоналом ведутся дополнительные инструктажи.

Ранее Саранцев заявил, что слова "бусификация" и "людоловы" по отношению к ТЦК являются российской ИПСО, и украинцы должны перестать использовать их.

Война в Украине идет 1080-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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