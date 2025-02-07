В ВСУ заявили, что сотрудники ТЦК должны вежливо разговаривать с населением во время мобилизации
Сотрудники ТЦК должны вежливо разговаривать с населением во время проведения мобилизации. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии "Радио Свобода".
По его словам, рассматривается возможность внесения такого пункта в свод правил поведения ТЦК.
Также в Сухопутных войсках сообщили, что в ТЦК и воинских частях усилили меры безопасности после череды взрывов.
В пресс-службе заявили, что усилили патрулирование, контроль доступа на территорию, устанавливаются системы видеонаблюдения с техническими средствами выявления и предупреждения несанкционированных действий. Также с персоналом ведутся дополнительные инструктажи.
Ранее Саранцев заявил, что слова "бусификация" и "людоловы" по отношению к ТЦК являются российской ИПСО, и украинцы должны перестать использовать их.
Война в Украине идет 1080-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.