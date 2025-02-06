Слова "бусификация" и "людоловы" по отношению к ТЦК являются российской ИПСО, украинцы должны перестать использовать их.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в интервью hromadske.

"Как бы это сейчас ни звучало, ведь "российская ИПСО" уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше потребление", - добавил он.

Также Саранцев сообщил, что для ТЦК уже создают правила обращения с гражданскими, закончить хотят до конца февраля.

Отметим, что слово "бусификация" используют не только простые украинцы, но и нардепы. Например, недавно его применял Егор Чернев.

"К сожалению все еще есть случаи бусификации. И честно говоря, мы принимали новый закон о мобилизации для того, чтобы дать больше полномочий ТЦК и убрать их с улиц", - говорил нардеп в декабре.

А словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" назвал "бусификацию" словом 2024 года.

Война в Украине идет 1079-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.