Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что за начавшийся 2025 год произошло уже девять подрывов на территории или в помещениях ТЦК и СП.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Только на этот год имеем уже девять таких фактов. Последний - сегодня в 13:00 в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Человек подошел к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в руках. Попросил передать якобы передачу и в этот момент произошел взрыв. Есть пострадавшие – четыре человека. Человек, который совершал это преступление, погиб", - сообщил Выговский.

Он уточнил, что три из девяти диверсий и терактов были покушениями на убийство полицейских. По его словам, за ними стоят спецслужбы РФ, цель которых - дестабилизировать ситуацию в украинском обществе на негативном отношении к Силам безопасности и обороны и правоохранительным структурам.

"На выходных зафиксировали факт, когда преступники звонят на линии 102, делают ложный вызов, говорят, что в помещении происходит какое-то преступление, кого-то удерживают, и там заложена взрывчатка. Все полицейские еще с прошлого года ориентированы на то, что РФ конкретно охотится за всеми силами безопасности и обороны, в том числе за полицейскими, в том числе за ТЦК и СП", - подчеркнул он.

Он добавил, что при терактах используют различные методы и способы исполнения преступлений.

"У нас есть факт, когда в одной из областей вызвали наряд полиции и в квартире замаскировали взрывчатку под детскую игрушку", - сказал Выговский.

Глава Нацполиции отметил, что во всех случаях диверсий и терактов лица, совершившие преступление, установлены и задержаны, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Чаще всего спецслужбы вербуют подростков или лиц с низкой социальной ответственностью, например, продавцов наркотиков.

"Россияне в большинстве случаев не платят деньги, которые обещают этим лицам. Кроме того, эти два случая последние - Ровно и сегодняшний (Каменец-Подольский ТЦК) говорят о том, что они ликвидируют завербованных лиц", - сказал спикер.

Мы писали, что сегодня в Каменце-Подольском произошел взрыв вблизи местного ТЦК и СП.

А 1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании областного ТЦК.