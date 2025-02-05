СБУ вместе с Национальной полицией задержали троих украинцев в возрасте от 21 года до 22 лет, которых подозревают в подрыве взрывчатки возле отделения ТЦК города Павлограда Днепропетровской области 2 февраля.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По версии следствия, подозреваемые были завербованы РФ в интернете.

"По инструкции от куратора один из фигурантов – житель Павлограда – самостоятельно сделал СВУ (самодельное взрывное устройство - Ред.) и спрятал его в схроне вблизи собственного дома. Установлено, что взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для увеличения воздействия поражения во время детонации. Еще два агента - жители Одесской области - приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее у здания ТЦК. Фигуранты также установили напротив объекта скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта. После этого оккупанты удаленно активировали СВУ по вызову на мобильный телефон. Правоохранители задержали фигурантов в своих домах, где они залегли на дно и ждали денег от оккупантов", - рассказали в СБУ.

Мужчины получили подозрение от СБУ по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что возле здания центра комплектования Вооруженных сил в Павлограде прогремел взрыв. В результате был ранен военком.

Главком ВСУ Александр Сырский отреагировал на этот инцидент, а также на убийство военкома под Полтавой.