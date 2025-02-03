СБУ поймала двух молодых людей, которые готовили взрыв у полицейского участка в Ровно
В отделение полиции в Ровно двое молодых людей принесли взрывчатку.
Изначально об этом сообщили местные издания со ссылкой свои на источники. Вское эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины на своей странице в Фейсбуке.
По данным ведомства теракт возле районного управления полиции готовили два 19-летних местных жителя.
По данным СБУ, они должны были заложить самодельное взрывное устройство, замаскированное в сумке, и после дистанционно привести его в действие.
Теракт был рассчитан на максимальное поражение правоохранителей и случайных гражданских лиц, говорится в сообщении.
Подозреваемые были задержаны во время закладки бомбы – у них были изъято самодельное взрывное устройство и средства удалённого наблюдения.
Ведомство сообщает, что молодые люди искали заработка через Телеграм, где были завербованы российскими спецслужбами.
Напомним, на прошедших выходных взрыв произошёл в Ровенском ТЦК, в результате чего погиб один из его работников – в ВСУ давали понять, что это было нападение.
Ранее стало известно, что украинский военный ушёл в СОЧ и сделал бомбу чтобы взорвать ТЦК в Днепре.