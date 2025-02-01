Служба безопасноти Украины задержала пятерых членов организации "Рабочий фронт Украины", которые пытались создать "повстанческое движение" и "солдатские комитеты".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, они действовали по заказу РФ, агитируя украинцев "восставать против власти и складывать оружие".

Они призывали мужчин призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство.

Члены организации создали страницы своего объединения в разных соцсетях, массово расклеивали агитационные открытки с QR-кодом.

Организаторов задержали во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 20 до 32 лет.

В настоящее время трое фигурантов находятся под стражей, а двум другим суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.

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