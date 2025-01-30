Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту утечки информации слов руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова об угрозе существованию Украины.

Об этом в передаче "Тема с Мосейчук" заявил народный депутат Роман Костенко.

"Парламентский контроль должен быть, и в военной среде в том числе. Например, мы его осуществляем через комитет нацбезопасности, но есть политические лидеры, которые управляют политическими фракциями, которые тоже должны знать в целом обстановку на высшем уровне, но точно не рассказывать о ней в прямом эфире, рассказывать журналистам. У нас пока нет понимания того, что важно, и кто-то ради хайпа пытается показать, что он это знает. Это вопросы государственного уровня, которые стоят в том числе человеческих жизней… Я не конкретно об этой информации (словах Буданова - Ред.), а в целом. Возбудили уголовное дело - вот пусть СБУ и разбирается. И правильно сделали. Пусть разбираются, чтобы больше таких ситуаций не было", - сказал Костенко.

Напомним, на днях "Украинская правда" написала, что Буданов на встрече с руководителями парламента и фракций заявил депутатам об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета. В ГУР эту информацию сразу опровергли.

А позже сам Буданов прокомментировал публикации анекдотом о дочке-проститутке. Им он намекнул, что слухи опровергать крайне трудно.

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что имел продолжительный разговор Будановым.