Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщает об отстранении первого заместителя главы ведомства. Имя в сообщении не называется, но очевидно, речь идет о Гизо Углаве, который занимает эту должность.

Объявление об отстранении появилось на сайте ведомства.

"Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации, приказом директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов первый заместитель директора НАБУ отстранен от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями. О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность. Отмечаем, что руководство и коллектив Бюро максимально заинтересованы в проведении полного, всестороннего и беспристрастного расследования по данному факту", - сказано в сообщении.

Напомним, позавчера стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и полиция проводят обыски в НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства".

"Страна" подробно писала о подоплеке происходящего в НАБУ.