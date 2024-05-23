Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), похоже, начинается публичный конфликт. НАБУ официально подтвердило расследование по возможной утечке информации.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что САП и полиция проводят обыски в НАБУ после утечки информации по делу о "Большой стройке".

Однако НАБУ сообщает, что это оно расследует данное дело и отмечает, что "почти все следственные действия проводились непосредственно прокурорами САП, в том числе с привлечением оперативных работников Национальной полиции".

При этом НАБУ в своем заявлении достаточно жестко прошлось по антикоррупционной прокуратуре.

"Сообщаем коллегам в САП: у НАБУ было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования. НАБУ всегда гарантирует независимое, беспристрастное и всестороннее досудебное расследование и ждет от наших основных партнеров такого же подхода", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году НАБУ провело обыск у координатора национальной программы "Большая стройка" Юрия Голика. По данным СМИ, речь шла о деле по хищению денег во время строительства дорог в Днепропетровской области.

Также сообщалось, что бывшему заместителю главы ОП вручили подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, с 2020 по 2022 годы Смирнов получил активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн ​​грн.