Национальное антикоррупционное бюро Украины официально сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову, о чем уже написали украинские СМИ, и раскрыло подробности его дела.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год Смирнов получил активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн ​​грн.

Поэтому его подозревают в незаконном обогащении на такую сумму.

Речь идет о квартире во Львове, земельном участке на Закарпатье, двух автомобилях (Mercedes-Benz и Volkswagen), двух мотоциклах (Honda и BMW) и трех парковочных местах в Киеве.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, Смирнов оформил его большую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda он зарегистрировал на друга, а затем переоформил на себя.

Действия чиновника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце марта Владимир Зеленский уволил двух заместителей руководителя Офиса президента, в том числе Смирнова.

Уже тогда "Страна" написала, что против уволенного НАБУ расследует дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.