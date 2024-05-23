По словам источника "Страны" в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), вчера, несмотря на ряд сообщений в СМИ, у заместителя главы НАБУ Гизо Углавы не были проведены обыски.

"Это умышленный вброс руководителя САП Александра Клименко, который отыгрывает повестку так называемых "активистов" в лице Шабунина и компании. После ухода начальника главного управления детективов Андрея Калужинского, а до этого Артема Сытника, они утратили свое влияние на процессы, оказались изолированными от информации, перестали влиять на повестку, поэтому сейчас пытаются зацепиться за любую возможность дискредитировать руководство", - рассказал источник, близкий к руководству НАБУ.

По его словам, Клименко раньше плотно работал с Калужинским и сейчас поддерживает с ним отношения.

Напомним, НАБУ официально подтвердило расследование по возможной утечке информации. При этом НАБУ в своем заявлении достаточно жестко прошлось по антикоррупционной прокуратуре.

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