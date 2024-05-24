На днях резко обострилась ситуация вокруг двух главных антикоррупционных структур Украины – НАБУ и САП.



Сначала в СМИ прошла информация, что САП проводит следственные действия в НАБУ по поводу утечки информации из Бюро по коррупционному делу о "большой стройке". Как сообщалось, действия эти проходили у детектива НАБУ Валерия Полюги и экс-главы Броварской РГА Биркадзе. А утечка информации была в пользу одного из фигурантов дела по "большой стройке" Юрия Голика, который считался человеком, близким к экс-заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Вчера НАБУ выступило с резким заявлением по этому поводу. С одной стороны подтвердив, что ведется расследование по утечке, но, с другой стороны, заявив, что ведет его само НАБУ. И далее шел наезд на САП: "Сообщаем коллегам в САП: у НАБУ было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования. НАБУ всегда гарантирует независимое расследование и ждет от наших основных партнеров такого же подхода".



При этом антикоррупционные активисты, связанные с западными посольствами (в частности, Шабунин и Николов), в конфликте заняли сторону САП, намекая на грядущие проблемы у руководителей НАБУ. Например, у заместителя главы НАБУ Гизо Углавы. А источники, близкие к руководству НАБУ, заявили, что обысков у Углавы не было и что все происходящее - "вброс" главы САП Клименко, который действует в связке с Шабуниным.

Что происходит?

Все началось еще в 2022 году, когда с поста руководителя НАБУ ушел Артем Сытник, который пользовался поддержкой западных структур и связанных с ними активистов. Новым руководителем НАБУ стал Семен Кривонос. Причем активисты эти сразу к его кандидатуре отнеслись с подозрением, что указывало – он не из их "тусовки". В отличие от главы САП Клименко, который пользовался их полной поддержкой.



Далее в НАБУ важная перемена произошла в 2023 году – уволили главу управления детективов, правую руку Сытника, Калужинского. По неофициальным данным, из-за слива информации по уголовным делам олигарху Игорю Коломойскому.



Активисты это восприняли в штыки.

А уже в этом году они раскритиковали Кривоноса и Гизо Углаву за реформу управления детективами в НАБУ, обвиняя их в стремлении взять под свой контроль следствие.



То есть, судя по всему, в НАБУ решили провести "чистку" людей Сытника, что и вызвало такую острую реакцию группы поддержки бывшего главы Бюро.



И теперь конфликт вышел в открытую фазу. Вероятная цель - "сбить" руководство НАБУ и восстановить влияние активистов на эту структуру. Они пользуются поддержкой со стороны западных посольств.



Однако Офису президента успехи Шабунина и Ко не нужны.



Как сообщают источники "Страны", близкие к Банковой, в последнее время отношения Зеленского и западных структур достаточно напряженные. Это, в частности, проявилось во время визита в Киев госсекретаря США Блинкена, который, по данным источников, выставил Зеленскому ряд требований (включая кадровые), которые президент выполнить отказался и, в свою очередь, выдвинул претензии к послу США в Украине Бриджит Бринк, которая поддерживает тесные связи с активистами вроде Шабунина.

"У Зеленского позиция такая: "я общаюсь напрямую с лидерами западных стран, они ничего такого не требуют. Поэтому, если какие-то требования выставляют западные послы и прочие клерки, и мы считаем эти требования неприемлемыми, мы их будем игнорировать", - сказал источник.

А если НАБУ и САП будут действовать как единое целое под контролем западных структур и под влиянием активистов, то есть вероятность того, что в отместку за "непослушание" антикоррупционные структуры начнут расследование против окружения Зеленского. Причем, по одной из версий, именно это и является главной целью нынешних движений против руководителей НАБУ.



Поэтому Банковую вполне устраивает конфликт НАБУ и САП, что уменьшает для нее угрозу скоординированного удара с их стороны.

К слову, подобная ситуация уже была при Порошенко, когда начался конфликт между руководством НАБУ и главой САП Холодницким. Что отчасти парализовало работу антикоррупционной вертикали.