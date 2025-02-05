В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв вблизи местного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Происшествие случилось около 13:00.

"В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП (Главного управления Нацполиции - Ред.) в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются", - сказано в сообщении правоохранителей.

Между тем, по данным местных телеграм-каналов, из-за взрыва один человек погиб и четыре были ранены. Они сообщают, что погибший и есть подрывник. По их версии, взрывное устройство было активировано дистанционно.

Также каналы приводят другие детали происшествия: устроивший взрыв подошел к КПП с охраной и сказал, что хочет передать вещи военнообязанному. Во время передачи сумки и произошел взрыв, от которого гражданский погиб на месте, а военный получил ранение.

Народный депутат София Федына сообщила, что в здание ТЦК мужчина бросил гранату. Она подтвердила информацию телеграм-каналов о жертве и пострадавших.

Напомним, 1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании областного ТЦК.

Как установила СБУ, взрыв в здании ТЦК и СП устроил завербованный РФ 21-летний житель Житомирской области. Мужчина прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством, замаскированным в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удаленный доступ у сотрудников спецслужб России. Подрывник сам погиб вследствие взрыва.

А 2 февраля возле здания центра комплектования в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.