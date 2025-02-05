В Каменце-Подольском прогремел взрыв возле военкомата. Телеграм-каналы пишут о погибшем и раненых
В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв вблизи местного ТЦК и СП.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Происшествие случилось около 13:00.
"В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП (Главного управления Нацполиции - Ред.) в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются", - сказано в сообщении правоохранителей.
Между тем, по данным местных телеграм-каналов, из-за взрыва один человек погиб и четыре были ранены. Они сообщают, что погибший и есть подрывник. По их версии, взрывное устройство было активировано дистанционно.
Также каналы приводят другие детали происшествия: устроивший взрыв подошел к КПП с охраной и сказал, что хочет передать вещи военнообязанному. Во время передачи сумки и произошел взрыв, от которого гражданский погиб на месте, а военный получил ранение.
Народный депутат София Федына сообщила, что в здание ТЦК мужчина бросил гранату. Она подтвердила информацию телеграм-каналов о жертве и пострадавших.
Напомним, 1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании областного ТЦК.
Как установила СБУ, взрыв в здании ТЦК и СП устроил завербованный РФ 21-летний житель Житомирской области. Мужчина прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством, замаскированным в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удаленный доступ у сотрудников спецслужб России. Подрывник сам погиб вследствие взрыва.
А 2 февраля возле здания центра комплектования в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.