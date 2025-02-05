Областной ТЦК и СП в Ровно 1 февраля подорвал завербованный РФ 21-летний житель Житомирской области. Он сам погиб вследствие взрыва.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установило следствие, россияне подготовили ликвидацию своего агента как лишнего свидетеля теракта против Сил обороны.

"По материалам дела, террористом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрые заработки в телеграм-каналах. Там его завербовал представитель российских спецслужб, предложивший деньги за выполненное задание. По его указанию агент прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством, которое было замаскировано в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удаленный доступ спецслужб России. Еще один гаджет с дистанционным управлением фигурант держал в руках, когда заходил в здание ТЦК. С помощью камеры телефона российские спецслужбы зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в ​​помещение и сразу активировали СВУ по вызову", - рассказали в СБУ.

В результате происшествия подрывник погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

1 февраля мы сообщали, что в Ровно произошел взрыв в здании областного ТЦК.

А сегодня СБУ заявила о задержании трех подрывников павлоградского военкомата. По данным следствия, их также завербовали спецслужбы РФ в телеграм-канале.